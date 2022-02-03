В Орловской области за неделю заболеваемость коронавирусом, ОРВИ и гриппом выросла более чем на 60%

3.2.2022 | 17:09 Важное, Медицина, Новости

Дети заражаются коронавирусом почти в два раза чаще.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом, ОРВИ и гриппом в Орловской области выросла более чем на 60%. Эту информацию озвучил на заседании регионального оперштаба Александр Румянцев, руководитель областного Роспотребнадзора.

По сравнению с предшествующей неделей заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 62,7%. На данный момент в структуре заболеваний COVID-19 преобладает ОРВИ — 96,4%. На долю пневмоний приходится 3,5%. В 0,1% случаев течение болезни проходило без симптомов.

Отмечается, что дети стали болеть практически в два раза чаще. Их доля в возрастной структуре составила почти 18%.

Аналогичная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По сравнению с прошлой неделей, рост числа заболеваний составил 65,8%. Самый большой рост заражений наблюдается у взрослых — 85,4%.

ИА «Орелград»

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