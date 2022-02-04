Прокурор Малкин устроил «разнос» Шайкину на сессии орловского облсовета

«Каким еще образом вас простимулировать, чтобы организовать работу надлежащим образом?»

Прокурор Орловской области Владислав Малкин на сегодняшней сессии облсовета подверг жесткой критике областной департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, который представлял его руководитель Григорий Шайкин.

После того, как Шайкин отчитался об итогах выполнения программы капремонта в 2021 году, а также поделился обоснованием увеличения размера взноса в 2022 году, слово взял прокурор Малкин:

«Перед тем, как вы ставите вопрос о повышении взносов, вы покажите, что вы смогли организовать работу на том уровне, когда работа регионального фонда не будет подвергаться оценкам в рамках Уголовного Кодекса.

В отношении одних руководителей дело уже в суде находится и рассматривается по существу. Пришли другие – стали фигурантами следующего уголовного дела, «превышение должностных полномочий». Каким еще образом вас простимулировать, чтобы организовать работу надлежащим образом?

Вы отчитались сейчас перед депутатами, что в 2021 году завершено строительство 91 дома, но забыли сказать, что было запланировано 400 домов. И запланированные в этом году 280 домов у меня тоже вызывают сомнения. На основании чего вы цифры эти ставите, если они не подкреплены ни финансами, ни возможностями. Треть домов не сумели. Да даже меньшее количество. Я даже не говорю о качестве проведенных работ, этому отдельно будет дана оценка. Я вас призываю – повысьте личную ответственность и ответственность регионального оператора!».

Григорий Шайкин признал наличие проблем, но заверил, что запланирована огромная работа для приведения работы Фонда капитального ремонта в соответствие с параметрами Жилищного Кодекса и законами Орловской области. По его словам, пересмотрен краткосрочный план, и он сверстан на основании финансовой устойчивости регионального оператора. В фонде назначен не только новый руководитель, но также увеличена штатная численность сотрудников, которые контролируют деятельность подрядных организаций (с четырех до десяти). Кроме того, численно усилен юридический отдел. При этом, в самом департаменте ЖКХ будет выделен один человек, курирующий только Фонд капремонта.

«Я уверяю вас, полгода, и в фонде будет наведен порядок», — пообещал Григорий Шайкин.

ИА «Орелград»