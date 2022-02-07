Завышение смет при ремонте дорог вскрыли в Орловской области

Аудиторы рассказали об итогах проверки расходования дорожных средств.

Специалисты Контрольно-счетной палаты Орловской области провели анализ распределения и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований за счет средств Дорожного фонда Орловской области за 2020 год. Объектами проверки стали областной департамент дорожного хозяйства и администрации города Мценска и Троснянского района. Бюджетом на 2020 год для указанных муниципальных образований были утверждены объемы дорожных субсидий в сумме 2,877 миллиарда рублей. Кассовое исполнение составило 2,631 миллиарда рублей, или 91,4 процента от плановых значений. Претензий у аудиторов возникло немало.

«В результате нарушений подрядчиком ООО «Региональные газораспределительные сети» условий контракта на выполнение работ по реконструкции моста через реку Зуша в Мценске не достигнуты два целевых показателя, утвержденных государственной программой Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» на 2020 год», — отмечается в отчете КСП.

В нарушение статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ произведена приемка и оплата невыполненных работ на общую сумму 717,1 тысячи рублей, из которых 662 тысячи приходятся на Троснянский район. Завышение сметной стоимости по пяти проверенным объектам в Троснянском районе по расчетам Контрольно-счетной палаты Орловской области составило 2,829 миллиона рублей. Кроме того, в нарушение ч. 6 ст.1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» не зарегистрировано право муниципальной собственности на 124 автомобильные дороги общего пользования местного значения города Мценска и на 140 дорог Троснянского района.

ИА «Орелград»