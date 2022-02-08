Орловского прокурора Малкина переводят во Владимир

11 февраля его кандидатуру согласует Совет Федерации.

По сообщению СМИ, в ближайшую пятницу Совет Федерации согласует назначение Владислава Малкина на должность прокурора Владимирской области.

В случае положительного решения, вопрос передадут на утверждение Президенту РФ Владимиру Путину. Сенатор Совета Федерации Василий Иконников уже подтвердил изданию «Орелтаймс» эту информацию, сообщив, что собирается голосовать «за».

Владислав Малкин проработал в Орле чуть более полутора года, однако за это время успел создать репутацию грозы коррумпированных чиновников. В настоящее время уголовному преследованию подвергается практически все руководство города (во главе с мэром Парахиным), а также целый ряд чиновников из ближайшего окружения губернатора Андрея Клычкова. Судьба этих уголовных дел после отъезда Малкина пока неизвестна.

ИА «Орелград»