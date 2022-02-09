В Орле недостроенное здание с сомнительной историей продают за 250 миллионов рублей

Котлован на Гостиной, 1 выставлен на продажу на «Авито».

Орловские СМИ обнаружили на сервисе объявлений «Авито» информацию о продаже недостроенного здания в центре Орла за 250 миллионов рублей. В такую сумму владельцы, вероятно, оценили земельный участок, выкопанный котлован, архитектурный проект, разрешения чиновников на строительство и прочие документы.

«Земля в собственности, посадка застройки 2 500 квадратных метров, коммерческая площадь в объекте 8 300 квадратных метров, 4 этажа, плюс неординарная мансарда 900 квадратных метров, все с сохранением исторического вида здания культурного наследия в данном архитектурном ансамбле», — говорится в объявлении.

Речь идет об участке по адресу Гостиная, 1, на котором располагался дом, являвшийся памятником архитектуры. В начале века в Орле появилась легенда о том, что в районе Центрального рынка, на месте старого аварийного дома, ранее находился дом купца Селиверстова.

«Эклектические формы декора стали поводом предполагать авторство И. Тибо-Бриньоля. Эта версия родилась, когда в руках историков орловской архитектуры Л. Ивановой и К. Седойкиной оказался проект «Дома купца Селивёрстова» 1880 г., автором которого является Тибо. Этот проект и стали отождествлять со строениями на Гостиной, 1, видя в них «остатки того дома» , — рассказывал краевед Илья Кушелев несколько лет назад.

В последствии эта гипотеза была опровергнута и появилась другая версия происхождения дома:

«Самым интересным и самым старым строением в ансамбле является центральный корпус. Эта постройка целиком относится к дореволюционному времени. Согласно документам 1908 г., участок принадлежал брату и сестре Апрятиным. Можно предположить, что типологически оно (здание) восходит к разработанным выдающимся русским зодчим А. Квасовым в 1765 и 1767 гг. и опробованным в Твери и Казани, а затем распространенным на всю Россию образцовым проектам одноэтажных домов на каменных погребах со сводами».

Для точной датировки здания было необходимо подробнее изучить кладку, чего сделать не удалось. Однако, какие бы тайны не хранила старина, новейшая история Гостиной, 1 еще более запутанна. Если перечислить только часть обсуждаемых орловской общественностью событий, то можно вспомнить:

поджог 2004 года, так и оставшийся нераскрытым и освободивший здание от жильцов,

сомнительную документацию орловских чиновников разных лет, к которой наверняка могут возникнуть вопросы в случае серьезной проверки,

использование двойной нумерации здания Гостиная 1/Черкасская 1, предположительно имевшей юридическое значение,

цепочку фирм, по которой передавалось право собственности в течение многих лет — владельца одной из фирм, по слухам, попросили купить собственность в интересах третьих лиц, а владелец другой фирмы умер от сердечного приступа в самом расцвете сил,

«случайный» снос здания, совершенный в пятницу поздним вечером лицом со справкой о недееспособности,

наглые действия нового владельца (ООО «КомплектСнаб»), перегородившего проход орловским пешеходам, что привело к коллективным заявлениям в областную прокуратуру,

невозможность начать строительные работы до тех пор пока не закончится реконструкция находящегося по соседству Красного моста (этот день становится все более отдаленным и туманным).

Иными словами, этот объект недвижимости является настолько неоднозначным, что когда журналисты из «Орловских новостей» обратились в управление по государственной охране объектов культурного наследия и попросили о комментарии, то чиновники усомнились в реальности объявления о продаже и предположили, что это фейк. Тем не менее, то же издание установило, что поиск новых новых собственников на самом деле ведется, а в качестве продавца выступает не собственник, а посредник в лице Федерального оператора недвижимости.

ИА «Орелград»