Акции «Орелстроя» не удалось пустить с молотка

Приобретать госпакет акций крупнейшего застройщика региона никто не стал.

Акционерное общество «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга огласило результаты торгов, на которых предполагалось продать часть акций компании «Орелстрой» — крупнейшего застройщика региона. Как уже писал «Орелград», пустить с молотка предполагалось долю в предприятии, принадлежащую государству в лице Орловской области. Соответственно, основанием для организации торгов стало распоряжение правительства Орловской области, изданное в декабре 2021 года. По соглашению с областными властями, торги организовал питерский аукционный дом.

На них был выставлен один лот, в который были включены 50 064 обыкновенных именных бездокументарных акции «Орелстроя». Они находятся в собственности Орловской области и составляют 22,46 процента от уставного капитала. Несмотря на довольно внушительную долю, при обосновании необходимости приватизации данного имущества областные чиновники заявляли, что столь «малый» пакет акций не позволяет реально участвовать в принятии важных управленческих решений.

Как бы то ни было, но аукцион по приватизации госимущества был организован. Судя обнародованному протоколу, торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Согласно конкурсной документации, размер уставного капитала «Орелстроя» составляет 400,109 миллиона рублей. Всего выпущено 222 902 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1795 рублей каждая. Начальная цена лота была установлена в размере 917,518 миллиона рублей.

Желающим принять участие в торгах требовалось внести задаток в сумме 183,503 миллиона рублей, а шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составлял 9,175 миллиона. Добавим, что основным видом деятельности указанного предприятия являются строительство зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, жилых домов и объектов социально-культурного назначения, реализация недвижимого имущества, построенного за собственные средства, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества и др. Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на 1 декабря 2021 года составляла 110 человек.

ИА «Орелград»