Младший сын Сергея Потемкина вошел в руководство орловского Молодежного парламента

11.2.2022 | 17:04 Новости, Политика

На первом заседании Молодежного парламента было избрано руководство.

В Орле определилось руководство Молодежного парламента. Из-за сложной эпидемиологической обстановки первое заседание пришлось проводить в формате видеоконференции.

Председателем был избран Борис Козьяков — уроженец Ливен, работающий адвокатом областной коллегии и ведущий активную общественную жизнь.

Должности заместителей получили Артем Чудаков, Денис Емельянов и Егор Потемкин. Отметим, что последний — младший сын Сергея Потемкина, зампреда орловского облсовета, и брат Сергея Потемкина-младшего, руководителя аппарата регионального парламента.

В заседании приняли участие спикер облсовета Леонид Музалевский и Юлия Мальфанова, областной депутат, которая в прошлом сама входила в руководство Молодежного парламента.

«Как только на сайте областного Совета появилась информация, о начале формирования нового состава Молодёжного парламента, ребята сразу же стали подавать заявки и представлять проекты. Могу с уверенностью сказать, что все члены вновь сформированного Молодёжного парламента с честью преодолели все испытания и защитили свои проекты. Я искренне желаю всем ребятам удачи в реализации их смелых проектов, которые мы поддержим», — рассказала Мальфанова.

«Я всегда говорил, что молодёжь — это колоссальный ресурс, большая и реальная сила, огромный потенциал для развития города, области, страны. Именно поэтому деятельность молодёжного парламента при областном Совете является важной составляющей. Кроме того, это ещё и отличная стартовая площадка для молодых политиков. Поскольку у каждого из вас появляется уникальная возможность общаться с действующими депутатами, уважаемыми общественными и политическими деятелями, учиться нормотворческой деятельности. Желаю новому составу молодёжного парламента успешной работы. И я уверен, что вместе мы сможем реализовать множество важных социально-культурных и патриотических проектов», — обратился к молодежи Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

 

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