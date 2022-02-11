Полякову было 65 лет.

Сегодня на 66-м году жизни ушел из жизни Поляков Владимир Викторович, первый Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВК» сообщил Константин Домогатский, который занимает эту должность в настоящий момент.

«Владимир Викторович Поляков внёс огромный вклад в становление и развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области и активное содействие в реализации прав несовершеннолетних.

В 2010 году В.В.Поляков создал в регионе новую структуру, которая была призвана координировать деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур, общественных формирований по защите прав и законных интересов детей и подростков. Благодаря тем традициям, которые были заложены основателем, институт детского регионального Уполномоченного и по сей день продолжает эффективно работать на благо детства.

Владимир Викторович был человеком с активной жизненной позицией, настоящим профессионалом, ответственным, принципиальным руководителем и душой всегда болел за интересы дела. Для многих он являлся примером, как мудрого, светлого, подлинно интеллигентного человека. А для меня он был ещё и наставником. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Владимира Викторовича, всем, кто его знал и с ним работал», — написал Домогатский.

ИА «Орелград»