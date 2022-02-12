Неисправные автомобили спровоцировали аварии под Орлом

Озвучена структура аварийности в Орловской области в 2021 году.

Управление МВД России по Орловской области подготовило программу профилактики рисков причинения вреда в сфере безопасности дорожного движения. Аналитическая часть этого объемного документа содержит в себе исчерпывающие статистические данные за 2021 год. На их базе и оценивались риски в разрезе 2022 года. Сообщается, что всего в минувшем году в регионе было зарегистрировано 5677 ДТП, в том числе более 670-ти с пострадавшими. В результате этих аварий 70 человек погибли и 886 получили ранения. Таким образом, тяжесть последствий при ДТП составила 7,3 процента.

Из отчета также следует, что в минувшем году в Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП, в которых фиксировались технические неисправности у транспортных средств. Иными словами, поломки автомобилей могли послужить сопутствующими авариям факторами причин аварий. По сравнению с 2020 годом количество таких ДТП в регионе снизилось на 20 процентов. Добавим, что в авариях с участием технически неисправных автомобилей в прошлом году погиб один человек и еще 37 получили ранения.

Кроме того, на орловских дорогах произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей, принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимателям. За рулем этих транспортных средств находились наемные водители. В данных авариях погибли шесть человек и еще 60 были травмированы. Также подсчитано, что водителями автобусов за год было допущено 20 ДТП, в результате которых пострадал 31 человек.

ИА «Орелград»