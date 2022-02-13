На Орловщине снимут с учета «временную» землю

13.2.2022 | 15:00 Новости, Общество

Снятию с кадастрового учета подлежат более 8000 участков.

Важную новость сообщила пресс-служба управления Росреестра по Орловской области. Ведомство поясняет, что с 1 марта 2022 года земельные участки, имеющие статус «временный», будут сняты с государственного кадастрового учета. Речь идет о земле, права на которую не зарегистрированы. Под статус «временных» подпадают  участки, образованные и поставленные на кадастровый учет в период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года. По данным Росреестра, в Орловской области, судя по записям в ЕГРН, насчитывается примерно 8200 «временных» земельных участков.

«А это значит, что с 1 марта текущего года сведения о них будут исключены из Единого государственного реестра недвижимости, — поясняет руководитель регионального Росреестра Надежда Кацура. — Чтобы этого не произошло, пользователям таких земельных участков следует зарегистрировать свои права и успеть это сделать до 1 марта. В противном случае, после 1 марта процесс регистрации придется начинать заново, то есть заказать межевой план у кадастрового инженера, подать заявление в Росреестр для осуществления кадастрового учета и регистрации права собственности».

В связи с этим Росреестр настоятельно рекомендует жителям Орловской области воспользоваться оставшимся временем и зарегистрировать свои права на «временную» недвижимость. Это, во-первых, даст им возможность полноценно распоряжаться своим земельным участком без каких-либо проблем и сложностей. Во-вторых, не придется снова бегать по инстанциям, собирая документы, чтобы заново пройти процедуру регистрации. В Росреестре подсказали, что получить необходимые сведения и уточнить статус земельного участка можно в выписке из ЕГРН. Можно пойти другим путем и воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра или Публичной кадастровой картой.

ИА «Орелград»

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