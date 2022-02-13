С орловчанки потребовали плату за воду, которой нет

Жительница Орловской области отбилась от иска коммунальщиков.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел показательное гражданское дело по иску МУП «ВКХ г. Алексин» к жительнице Орловской области о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг и судебных расходов. Как следует из материалов дела, ответчице предъявили счет на более чем 67 тысяч рублей. Коммунальщики указали в иске, что орловчанка является собственником жилого дома, однако с апреля 2018 года по июнь 2021 года она не платила за коммунальные услуги. В результате у нее образовалась задолженность по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

В суд женщина принесла важный документ, а именно акт обследования ее дома, составленный в июне 2018 года. Из него следует, что в спорном жилом доме воды не имеется вообще. Кроме того, женщина просила применить срок исковой давности. Суд в результате стал именно на ее сторону. Он сослался на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2017 года, согласно которому к спорам, связанным с оплатой гражданами жилья и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности. Исчисляется он со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В данном случае суд установил, что за ответчиком числится неоплаченная задолженность, образовавшаяся на апрель 2018 года. В июне 2019 года МУП «ВКХ г. Алексин» при перерасчете задолженности и установления факта отсутствия воды в доме списало долг, накопившийся после апреля 2018 года. Но компания продолжала выставлять орловчанке счет по задолженности, которая сложилась до апреля 2018-го. «Таким образом, срок на подачу искового заявления по требованиям о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг истцом пропущен», — резюмирует пресс-служба райсуда.

ИА «Орелград»