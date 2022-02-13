 «Страховые» долги орловцев снизились на треть

В Орловской области объявили о снижении совокупной налоговой задолженности.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало оперативные данные о состоянии расчетов с бюджетной системой. Сообщается, что на 1 января 2022 года совокупная задолженность по налогам и сборам в регионе составила 3,2 миллиарда рублей. Для сравнения, эта сумма примерно втрое меньше годового бюджета областного центра. Впрочем, специалисты считают озвученные данные достаточно позитивными. Дело в том, что совокупная задолженность по сравнению с предыдущим годом сократилась на 15 процентов, или на 565,1 миллиона рублей.

«При этом задолженность по страховым взносам снижена на 35,6 процента и составила 741,2 миллиона рублей, — отмечает пресс-служба регионального управления ФНС России. — Снижения недоимки удается добиться за счет эффективной работы налоговых органов региона по урегулированию задолженности. В частности, в последние годы усовершенствованы инструменты уточнения платежа. Кроме того, налоговые органы региона проводят активную информационную работу по разъяснению различным категориям налогоплательщиков о негативных последствиях образования задолженности и способах ее урегулирования».

Свою роль сыграло и внедрение механизма единого налогового платежа, который, как объясняют налоговики, является аналогом «электронного кошелька». При помощи этого сервиса оплатить налоги можно заранее, а ошибки при заполнении реквизитов исключены. Также желающие могут воспользоваться и более давними и проверенными сервисами «Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин». В УФНС говорят, что и эти механизмы позволяют избежать неточностей при формировании платежного документа.

ИА «Орелград»