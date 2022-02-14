Названа стоимость детских путевок на 2022 год

Цену детского отдыха установил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал постановление о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году. Документ принят «в целях сохранения и укрепления здоровья, развития творческих способностей детей, повышения их образовательного уровня и социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Кроме того, детский отдых планируется использовать как элемент системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Своим постановлением губернатор, в частности, утвердил среднюю стоимость путевки в государственные учреждения Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей. Так, цена путевки в санаторно-курортные организации на текущий год установлена в размере 27 708,24 рубля (при продолжительности смены 21 день в летний период), в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры 23 090,13 рубля. Если смена окажется короче, то и затраты на организацию отдыха будет меньшими.

Также губернатор утвердил стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями Орловской области. Речь идет о так называемых пришкольных лагерях, которые работают во время каникул. Из документа следует, что «ценники» были утверждены исходя из стоимости набора продуктов питания, установленного СанПиН и утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Средняя стоимость питания на одного ребенка в день в этом году в Орловской области составит 204,72 рубля. Соответственно, общие расходы на питание ребенка при продолжительности смены 21 день в течение летних каникул составят 4299,12 рубля, при летней же смене в 18 дней – 3684,96 рубля, при смене 10 дней в течение зимних каникул — 2047,2 рубля и 1433,04 рубля – при продолжительности смены 7 дней в течение весенних и осенних каникул. По традиции, курировать детский отдых будет областной департамент образования.

ИА «Орелград»