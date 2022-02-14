Орловское правительство потребовало сделать невозможное

Из-за чиновников спор областной больницы и «Орелгосзаказчика» дошел до суда.

Довольно странный для стороннего наблюдателя спор двух бюджетных организаций дошел до арбитражного суда Орловской области. Иск подала Орловская областная клиническая больница, а ответчиком выступило казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Медики просили суд обязать противную сторону заключить с ними договор. Как следует из материалов дела, речь идет о договоре безвозмездного оказания услуг строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту лифтового хозяйства.

Установлено, что в сентябре 2021 года истец обратился к ответчику с просьбой заключить такой договор, поскольку больница заключила гражданско-правовой договор с компанией «АМ-Лифт». Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт больничных лифтов. «Орелгосзаказчик» запросил дополнительные документы, которые больница ему направила. Несмотря на это, ответчик в октябре письменно уведомил больницу о том, что не сможет контролировать работу подрядчика, поскольку у него в штате нет соответствующих сотрудников.

Больница восприняла отказ как неправомерный и противоречащий распоряжению правительства Орловской области №277-р от 2015 года. Этот документ обязывает госпредприятия при проведении текущего и капитального ремонта своих объектов заключать с КУ «Орелгосзаказчик» договоры на безвозмездное оказание услуг по строительному контролю. В общем, больница пыталась следовать распоряжению регионального правительства, но натолкнулась при этом на странный, неожиданный и непреодолимый барьер.

Суд отказал в удовлетворении иска. Арбитраж пояснил, что больница основывает свои требования на обязанности, вмененной ненормативным правовым актом субъекта РФ, то есть распоряжением областного правительства. Ответчик, в свою очередь, отказывается от заключения договора, поскольку его исполнение вступит в противоречие с национальным строительным стандартом и требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

«Ответчик указывает, что специфика оказания услуг строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту лифтового хозяйства делает приоритетным не надзор за расходованием бюджетных средств, а обеспечение безопасности людей, — говорится в решении суда. — Обеспечить эту безопасность КУ ОО «Орелгосзаказчик» возможности не имеет. Отсутствие у ответчика соответствующих специалистов не позволит ему исполнять данные обязательства».

Получается, что в реальности бюджетные учреждения Орловской области при таких обстоятельствах просто физически не могут исполнить распоряжение регионального правительства, поскольку оно, по сути, понуждает их нарушать вышестоящие федеральные нормы. Вероятно, выходом из сложившегося тупика может стать отмена казусного правительственного распоряжения или внесение в него необходимых поправок.

ИА «Орелград»