В Орловской области пожарные обнаружили тело погибшего мужчины

15.2.2022 | 10:15 Новости, Происшествия

Нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Сегодня ночью в Ливенском районе было обнаружено тело 55-летнего мужчины, погибшего при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 01.25. Горел частный дом на двух хозяев в поселке Совхозный. В результате пожара в одной из квартир были обуглены стены. Также пострадали потолочные перекрытия. Вторую квартиру, равно как и стоящий рядом жилой дом, удалось спасти, был эвакуирован один человек.

Предположительно, мужчина погиб из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.

ИА «Орелград»

 

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