Орловский филиал Банка России предупреждает о мошеннических схемах

17.2.2022 | 17:30 Новости, Общество

В преддверии 23 февраля и 8 марта активизируются аферисты.

Подыскивая, чем порадовать родных и близких на 23 февраля и 8 марта, следует быть предельно внимательными: покупки в интернете могут привести прямо в сети преступников.

Накануне праздников спрос на товары и услуги традиционно повышается – люди спешат за подарками. Этим пользуются мошенники.

«Преступники подстраиваются под ситуацию и оперативно меняют свои схемы и сценарии для кражи денег у граждан. Например, в праздничные дни возможен рост количества фишинговых сайтов – ресурсов, которые внешне очень похожи на площадки для интернет-шопинга, а на самом деле являются подделками. Совершая, якобы, покупку на таком сайте, человек перечисляет деньги мошенникам и сообщает им данные своей банковской карты», — говорит эксперт отдела безопасности Отделения Банка Росси и по Орловской области Александр Наместников.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить себе предпраздничное настроение, необходимо соблюдать простые правила:

  1. Совершать покупки только на проверенных ресурсах;
  2. Обращать внимание на наличие в адресной строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения – замок;
  3. Пользоваться отдельной картой для совершения покупок в интернете и зачислять на нее ровно ту сумму, которая необходимо для конкретной покупки.

 

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