Орловский филиал Банка России предупреждает о мошеннических схемах

В преддверии 23 февраля и 8 марта активизируются аферисты.

Подыскивая, чем порадовать родных и близких на 23 февраля и 8 марта, следует быть предельно внимательными: покупки в интернете могут привести прямо в сети преступников.

Накануне праздников спрос на товары и услуги традиционно повышается – люди спешат за подарками. Этим пользуются мошенники.

«Преступники подстраиваются под ситуацию и оперативно меняют свои схемы и сценарии для кражи денег у граждан. Например, в праздничные дни возможен рост количества фишинговых сайтов – ресурсов, которые внешне очень похожи на площадки для интернет-шопинга, а на самом деле являются подделками. Совершая, якобы, покупку на таком сайте, человек перечисляет деньги мошенникам и сообщает им данные своей банковской карты», — говорит эксперт отдела безопасности Отделения Банка Росси и по Орловской области Александр Наместников.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить себе предпраздничное настроение, необходимо соблюдать простые правила: