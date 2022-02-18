Ливенские чиновники незаконно лишили семью пособия на ребенка

Нарушенные права семьи восстановил только областной суд.

Орловский областной суд защитил право местной жительницы на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Подробности сообщила пресс-служба облсуда. В апелляции был рассмотрен иск жительницы города Ливны к местному отделению Пенсионного фонда РФ. Районный суд в первой инстанции ранее отказал ей в удовлетворении требования, но областная судебная коллегия это решение изменила и вынесла новое. Иск был удовлетворен, поскольку выяснилось, что и чиновники, и суд первой инстанции неправильно трактовали нормы закона.

Из материалов дела следует, что женщина в одиночку воспитывает двоих детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь. Она подала заявление на оформление детского пособия. Чиновники отказали на том основании, что ей и двоим ее детям принадлежат доли в земельных участках. Дескать, предел превышен — неполная семья владеет землей площадью 0,39 га, а пособие назначается только тем, кто владеет землей площадью не более 0,25 га.

Однако коллегия по гражданским делам Орловского областного суда указала, что земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности, не подлежат учету при оценке имущественного положения заявителя, претендующего на получение детского пособия. Поскольку других оснований для отказа в назначении выплаты чиновники не нашли, суд обязал их оформить выплаты для семьи.

ИА «Орелград»