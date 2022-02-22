Андрей Клычков предложил «Лесоторговой» снизить цены на стройматериалы

Глава региона выступил со странными заявлениями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время очередного инстаграмм-эфира предложил депутатам Рыбаковым, владельцам базы «Лесоторговая», снизить цены на стройматериалы на 40%. Аналогичное предложение было адресовано депутату Сергею Кутеневу, директору завода «Эксперт-кабель».

Поводом для странных предложений послужила попытка объяснить резкое повышение тарифа на капремонт. По мнению главы региона, во всем виноват рост цен на стройматериалы, а решение областных властей вполне адекватно ситуации. Областные депутаты, в свою очередь, ранее обращали внимание на то, что рост тарифа не коррелирует с данными о росте цен на стройматериалы.

«Я вот взял и просто в открытой базе посмотрел рост стоимости на строительные материалы. Есть у нас такая база Лесоторговая. Думаю, даже не нужно объяснять, кто представляет эту базу. С 2014 года — цемент в полтора раза вырос, арматура в 1,6 раз с 2015 года, профнастил в два раза, рубероид в 1,8 раз с 2017 года, ламинат в 1,6 с 2017 года, пиломатериалы в 2,7 раза с 2016 года. Так снизьте на 40% стоимость строительных материалов, и мы тогда проведем капитальный ремонт. Вместо того чтобы выступать на сессии и рассказывать, как нужно себя вести. Снизьте стоимость! И люди будут у вас покупать! Будут получать достойную заработную плату», — цитирует Клычкова издание «Орловские новости».

В целом, многие орловцы, регулярно следящие за эфирами губернатора, отмечают рост нервозности и неуверенности в поведении главы региона.

ИА «Орелград»