Отлов одного безнадзорного животного обходится орловскому бюджету в 13 тысяч рублей

В течение 2022 года будет потрачено 8,5 миллионов рублей.

По словам Алексея Максимовского, начальника Управления ветеринарии Орловской области, отлов одного бродячего животного обходится бюджету в суммы от 13 о 14,3 тысяч рублей. Подрядчиком выступает ООО «ЭкоСервис», а всего в течение 2022 года будет потрачено 8,5 миллионов рублей.

«В настоящее время отловлено более 130 животных. Они будут привиты, стерилизованы, пройдут карантин и при условии непроявления агрессии отправлены на места отлова в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году эту процедуру прошли более 820 животных, в 2020 году — 774», — сообщила пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в прошедшем году было 1 559 зарегистрированных случаев нападения животных на людей. В эту статистику входят именно бродячие животные, у которых нет хозяев. Пострадало 126 человек.

ИА «Орелград»