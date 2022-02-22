Скачок преступности зафиксирован в Орловской области

Число преступлений в регионе в текущем году выросло на более чем 9 процентов.

Региональное управление МВД России обнародовало данные о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за январь 2022 года. Сообщается, что в отчетном периоде общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала. Однако по итогам января текущего года было зарегистрировано на 9,1 процента преступлений больше, чем годом ранее. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено лишь в 12 районах Орловской области, причем наибольшее — в Северном районе города Орла, а также в Сосковском, Дмитровском и Мценском муниципальных районах.

«В структуре преступности доля противоправных посягательств против собственности составляет 57,6 процента, против личности — 16,1 процента, — сообщает региональное управление МВД. — Сегмент преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет 6,8 процента, доля преступлений экономической и коррупционной направленности занимает 9,1 процента в общем составе преступности».

При этом, как следует из отчета, в январе 2022 года в Орловской области вообще не было зарегистрировано изнасилований. А число убийств, грабежей, краж из квартир и фактов фальшивомонетничества сократилось. Добавим, что за первый месяц 2022 года органами внутренних дел региона во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было установлено 307 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Также за месяц было раскрыто 395 преступлений.

ИА «Орелград»