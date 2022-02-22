В День Защитника Отечества в Орле ограничат движение транспорта

Это связано с торжественным мероприятием у Стелы.

Завтра с шести утра до часа дня запретят стоянку транспортных средств на улице Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35. С 11.00 до 13.30 на этом же участке будет запрещено движение.

Ограничение связано с торжественным возложением гирлянды Славы к стеле «Орел — город воинской славы». Церемония приурочена к Дню Защитников Отечества.

Также, по сообщению пресс-службы городской администрации, предусмотрен праздничный салют. Он начнется в 20.00.

ИА «Орелград»