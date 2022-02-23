В Орле пять продовольственных сетей ограничат наценку на некоторые товары

23.2.2022 | 18:00 Новости, Экономика

82 наименования товаров в пяти торговых сетях.

Пять продовольственных сетей, работающих в Орловской области, ограничат наценку на некоторые социально значимые товары. Это стало возможным благодаря инициативе торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит», которые в начале года предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на ряд товаров (не более 10%).

Чиновники из департамента промышленности и торговли Орловской области при участие регионального УФАС провели совещание с рядом ритейлеров. В итоге, инициативу крупных сетей поддержали региональные торговые сети «ЛИНИЯ», «Европа», «Оптовичок» и «Соседи», а также супермаркет «АТОЛЛ».

«Каждый хозяйствующий субъект для себя самостоятельно выбрал определенный вид товаров, который включен в перечень социально значимых товаров, а именно:

– в сети гипермаркетов «ЛИНИЯ» – 23 наименования товаров;

– в торговой сети «Европа» – 24 наименования;

– в супермаркете «АТОЛЛ» – 23 наименования

– минимаркеты «Оптовичок» – 9 наименований;

– минимаркеты «Соседи» – 3 наименования.

Срок действия данной инициативы каждый хозяйствующий субъект определяет самостоятельно.

Покупатели смогут легко найти данные товары на полках, так как они выделены специальными ценниками и специальным указателем «Социально значимый товар» или «Социальная цена»», — сообщили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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