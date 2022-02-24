Под Орлом семью обвинили в «хищении» природного газа

Суд решил, что супруги пытались обмануть газовую компанию при помощи магнита.

Любопытное гражданское дело рассмотрено в Орловской области. Детали раскрыла пресс-служба Мценского районного суда. Иск подала газовая компания. Она обвинила местную семью в недобросовестном потреблении природного газа и просила взыскать с ответчиков задолженность за газ, начисленную по нормативам потребления, в размере более 206 тысяч рублей. Как установил суд, местной жительнице принадлежит дом площадью 294,7 квадратных метров и баня площадью 112,9 квадратных метров.

В августе 2017 года супруги установили прибор учета газа. В феврале 2020 года специалистами компании-поставщика была проведена поверка внутридомового газового оборудования. Подозрения у ревизоров вызвали показания счетчика – они были невероятно малы для таких больших помещений. Исследование показало, что «под воздействием магнитного поля прибор учета останавливался и переставал считать потребляемый природный газ».

«В марте 2020 года ответчиками и поставщиком газа было согласовано комиссионное снятие прибора учета, — следует из сообщения суда. — Пока специалисты снимали прибор, супругам неоднократно предлагалось направить счетчик газа заводу-изготовителю для проведения его проверки, но ответчик на предложение согласием не ответил. При этом ответчик самостоятельно в июне 2020 года обратился в федеральное бюджетное учреждение «Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Орловской области» для проверки счетчика. 8 июня 2020 года прибор прошел проверку и признан пригодным к эксплуатации».

Впрочем, результаты этой поверки правового значения в данном случае не сыграли. Суд опросил специалиста указанного центра, и тот признал, что «возможность воздействия на прибор учета с использованием магнитного поля при производстве проверки счетчика не проверялась». Кроме того, свой ответ на запрос суда дал завод-изготовитель. Из него следует, что «в случае воздействия постоянных магнитных полей счетчик газа не производит учет проходящего газа, является неисправным, не соответствующим метрологическим характеристикам». В результате иск был удовлетворен. Ответчики обжаловали решение в апелляции, но областная коллегия оставила решение райсуда без изменений.

ИА «Орелград»