С орловского МУПа взыщут долги за тепло на десятки миллионов

Судебный процесс поставщику ресурса проиграло муниципальное предприятие из Мценска.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» к муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в процессе приняла участие администрация города Мценска. Истец изначально просил о взыскании с ответчика 32,982 миллиона рублей. Большая часть этой суммы, как следует из иска, приходится на задолженность МУПа за отопление и горячее водоснабжение, сложившаяся всего за четыре месяца 2021 года. Остальное – это пени за просрочку.

Уже в ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований и снизил их, попросив суд взыскать 26,696 миллиона рублей. Ответчик требования в части основной задолженности признал. Администрация Мценска от процесса, по сути, отстранилась, так как письменный отзыв на иск не представила, а ее представитель на судебное заседание не явился, хотя мэрия была извещена о его проведении надлежащим образом. Впрочем, арбитражный суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей и МУПа, и мценской мэрии.

Исследовав материалы дела и заслушав объяснения истца, оценив достоверность представленных доказательств, суд счел, что заявленный иск подлежит удовлетворению. Из материалов следует, что ответчик исправно, согласно условиям договора, осуществлял поставку тепловой энергии МУП «Мценск-Тепло», которая затем передавалась потребителям. Дома и социальные объекты города получали отопление и горячую воду, вот только МУП за это вовремя не платил.

Любопытный момент выяснился также в суде: в соответствии с постановлением администрации города Мценска от 22 июля 2018 года компания «Газпром теплоэнерго Орел» утратила статус единой теплоснабжающей организации. В связи с этим объекты теплоснабжения, являющиеся муниципальной собственностью, были переданы в хозяйственное ведение МУП «Мценск-Тепло». При этом, как установил суд, истец является поставщиком тепловой энергии, в том числе на нужды «горячего водоснабжения», только для единственного покупателя — МУП «Мценск-Тепло». С учетом этого арбитраж постановил взыскать с муниципального унитарного предприятия заявленные истцом 26,696 миллиона рублей долга за потребленную тепловую энергию.

ИА «Орелград»