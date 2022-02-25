Одиннадцать человек были спасены в орловском пожаре

Также произошла эвакуация 25 жильцов.

11 человек были спасены и еще 25 эвакуированы во время вчерашнего пожара на улице Маринченко. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме стало известно в 15.35. Оказалось, что очаг возгорания находится на третьем этаже, а подъезд сильно задымлен. Именно сильное задымление послужило причиной эвакуации.

В итоге квартира полностью выгорела, а общий коридор был закопчен по всей своей площади. Также термические повреждения получили двери квартир, а на третьем и первом этажах выгорели электрические щитки.

Предположительно, пожар возник из-за аварийного режима работы электрооборудования. Происшествие обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»