Одиннадцать человек были спасены в орловском пожаре

25.2.2022 | 12:24 Новости, Происшествия

Также произошла эвакуация 25 жильцов.

11 человек были спасены и еще 25 эвакуированы во время вчерашнего пожара на улице Маринченко. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме стало известно в 15.35. Оказалось, что очаг возгорания находится на третьем этаже, а подъезд сильно задымлен. Именно сильное задымление послужило причиной эвакуации.

В итоге квартира полностью выгорела, а общий коридор был закопчен по всей своей площади. Также термические повреждения получили двери квартир, а на третьем и первом этажах выгорели электрические щитки.

Предположительно, пожар возник из-за аварийного режима работы электрооборудования. Происшествие обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»

 

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