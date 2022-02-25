Орловский облсовет обсудил капитальный ремонт школ

От депутатов поступило несколько замечаний.

На сегодняшней сессии регионального парламента депутаты заслушали доклад о ходе капитального ремонта школ в Орловской области. Его представил Алексей Карлов, руководитель департамента образования области. Сама программа принята Министерством Просвещения РФ и направлена на ремонт в 2022-20226 годах более 7300 зданий школ в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования».

«По данным на 1 января 2021 года в перечень школ Орловской области, подлежащих капремонту, водят 10 учреждений. Из них в трех муниципальных образовательных организаций в 2021 году проведены работы по капремонту (Змиевская СОШ, Новосильская СОШ, Колпнянский лицей). Имеется госэкпертиза на капремонт Дровсковской СОШ Покровского района, Селезневской СОШ Новосильского района, Краснооктябрьской школы Мценского района, которые включены Министерство в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2022 – 2023 годах», — цитирует Карлова пресс-служба облсовета.

Депутаты выслушали доклад, и было ряд замечаний. Так, зампред областного Совета Олег Кошелев обратил внимание на то, что в перечне школ практически нет учреждений из Орла, а они в большинстве своем — постройки 60-70годов прошлого века.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР, в свою очередь, поинтересовался, входят ли в программу капремонта благоустройство прилегающей территории. Карлов ответил, что нет. Однако, уточнил, что работа в этом направлении ведется в рамках межведомственной инвестиционной программы и муниципальных программ развития сельских территорий.

ИА «Орелград»