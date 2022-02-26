Жители Орла за месяц отдали 1,2 миллиарда рублей государству

В Орле значительно выросли налоговые платежи в бюджетную систему страны.

По предварительным данным, за январь 2022 года на территории города Орла в консолидированный бюджет РФ было собрано свыше 1,2 миллиарда рублей налогов и сборов. Как пояснили в инспекции ФНС России по города Орлу, данный показатель на 36,9 процента превышает уровень аналогичного периода 2021 года. Иными словами, по сравнению с январем предыдущего года объем собранных в Орле фискальных платежей увеличился на 334,7 миллиона рублей.

«При этом в федеральный бюджет собрано 619,4 миллиона рублей, что составило 127,3 процента к уровню прошлого года с ростом на 133 миллиона рублей, — сообщает ИФНС по городу Орлу. — Основной рост сложился по налогу на добавленную стоимость (НДС). Платежи по нему возросли на 27,3 процента, или на 122,5 миллиона рублей к прошлому году, и составили 570,6 миллиона рублей».

Что касается территориального бюджета, то в него Орел перечислил уже 621,4 миллиона рублей. В данном случае показатель 2021 года превышен на 48,1 процента, или на 201,7 миллиона рублей в денежном выражении. Налоговики отмечают, что положительная динамика сложилась сразу по нескольким так называемым бюджетным источникам. Так, платежи по налогу на прибыль возросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом и составили 178,9 миллиона рублей.

«По налогу на имущество организаций платежи возросли на 1,2 миллиона рублей, или на 26,7 процента, — перечисляют в ИФНС. – Платежи по упрощенной системе налогообложения (УСНО) возросли на 19,4 миллиона рублей, или в 1,6 раза и составили 50,2 миллиона (в том числе в бюджет города Орла — 6,5 миллиона рублей). По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления составили 5,1 миллиона, что на 3,6 миллиона рублей или в 3,3 раза выше аналогичного периода прошлого года».

ИА «Орелград»