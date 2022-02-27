Грязные обочины орловских дорог получили объяснение

27.2.2022 | 11:00 Новости, Общество

Основная вина возложена на несознательность отдельных граждан.

Власти Мценска утвердили программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Действие документа рассчитано на 2022 год. В нем приведен анализ текущего контроля и дана характеристика проблем, с которыми приходится сталкиваться проверяющим в своей работе. На устранение этих проблем, кстати, и направлена сама программа.

Так, одной из главных проблем в документе названа чистота местных дорог и обочин. Закон четко регламентирует правила использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения. В частности, они должны быть чистыми. Пользователи дорог обязаны скашивать траву на обочинах и очищать эти территории от сухих веток. Однако на практике нередко получается иначе, причем ответственность за грязные обочины власти возлагают как на собственников, так и на пользователей дорог.

«Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на сохранность автомобильных дорог и полосы отвода автомобильных дорог», — говорится в документе. Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных проблем, считают мценские власти. Ведь ею предусмотрено «повышение информированности контролируемых лиц относительно последствий нарушения обязательных требований» федерального и областного законодательства, а также муниципальных правовых актов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования