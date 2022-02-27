Грязные обочины орловских дорог получили объяснение

Основная вина возложена на несознательность отдельных граждан.

Власти Мценска утвердили программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Действие документа рассчитано на 2022 год. В нем приведен анализ текущего контроля и дана характеристика проблем, с которыми приходится сталкиваться проверяющим в своей работе. На устранение этих проблем, кстати, и направлена сама программа.

Так, одной из главных проблем в документе названа чистота местных дорог и обочин. Закон четко регламентирует правила использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения. В частности, они должны быть чистыми. Пользователи дорог обязаны скашивать траву на обочинах и очищать эти территории от сухих веток. Однако на практике нередко получается иначе, причем ответственность за грязные обочины власти возлагают как на собственников, так и на пользователей дорог.

«Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на сохранность автомобильных дорог и полосы отвода автомобильных дорог», — говорится в документе. Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных проблем, считают мценские власти. Ведь ею предусмотрено «повышение информированности контролируемых лиц относительно последствий нарушения обязательных требований» федерального и областного законодательства, а также муниципальных правовых актов.

ИА «Орелград»