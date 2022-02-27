Орловцы накупили продуктов и табака на 73 миллиарда рублей

Расходы на непродовольственные товары оказались еще выше.

В Орловской области в 2021 году оборот розничной торговли сложился в сумме 161 миллиарда рублей. Об этом сообщает Орелстат. Аналитики также подсчитали, что по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах указанный показатель вырос на 4,4 процента. Также подмечено, что в минувшем году жители и организации региона накупили пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на общую сумму 73,5 миллиарда рублей. Для сравнения, эти расходы составляют почти два годовых бюджета Орловской области.

Доля продаж продуктов питания составила в минувшем году 45,6 процента в общем объеме оборота розничной торговли. По сравнению с 2020-м продажа товаров этой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,4 процента. Но еще больше денег орловцы потратили на непродовольственные товары, которых за год они приобрели на 87,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом продажи товаров этой группы выросли на 7,1 процента, а их доля в общем обороте розницы составила 54,4 процента.

«Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 4,5 миллиарда рублей, или 118,9 процента (в сопоставимых ценах) к 2020 году, — сообщает также Орелстат. — Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 217,3 миллиарда рублей, или 98,5 процента (в сопоставимых ценах) к 2020 году. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 37,7 процента оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»