При покупке квартир для сирот под Орлом выявлены нарушения

Аудиторы усмотрели признаки ограничения свободной конкуренции.

В Ливенском районе местная Контрольно-счетная палата проверила, как жильем обеспечиваются дети-сироты и приравненные к ним категории граждан. Проверка охватила весь 2020 год и частично 2021 год. Из отчета муниципальной КСП следует, что по состоянию на 1 января 2020 года на жилищном учете в администрации района состоял 51 человек, относящийся к категории детей-сирот. По состоянию на 1 января 2021 года очередь выросла до 55 человек: в течение 2020 года на учет было поставлено 11 детей-сирот, а снято с учета было семь человек, которым жилье выделили по договорам найма специализированного жилого помещения.

Аудиторы выяснили также, что власти Ливенского района в 2020 году приобрели пять квартир для сирот «целевым способом». Они заключили муниципальный контракт ценой 4,937 миллиона рублей со строительной фирмой. Контракт был заключен по итогам проведенного властями электронного аукциона. В результате все пять квартир были приобретены в одном доме в поселке Сахзаводской. Средняя цена одной квартиры составила около 987 тысяч рублей.

Аудиторы отмечают в своем отчете, что на приобретение указанных квартир были потрачены все выделенные бюджетные средства, «по результатам проведенного электронного аукциона экономии бюджетных средств не установлено». Срок передачи этого жилья был нарушен на 5 рабочих дней. Сроки оплаты при этом нарушены не были. Плюсом, вероятно, является то, что все квартиры для сирот были приобретены на первичном рынке жилья.

Минусом аудиторы сочли то, что при проведении электронного аукциона были «неправомерно ограничены принципы свободной конкуренции, так как объект закупки сформирован в количестве 5 объектов жилых помещений, площадью не менее 33 кв. м., не более 45 кв. м.». Иными словами, далеко не каждый мог принять участие в аукционе с подобными требованиями.

Также КСП установила, что в Ливенском районе действует общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации Ливенского района. Она рассматривает «вопрос очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма специализированных жилых помещений для детей данной категории». При принятии таких решений в проверенный период «учитывалась хронологическая очередь ребенка, возраст и иные обстоятельства, указывающие на необходимость обеспечения социальной поддержки». Квартиры распределяются среди детей-сирот путем жеребьевки.

ИА «Орелград»