Что такое ИТ аутсорсинг?

Как показала практика, небольшим и средним компаниям стало очень выгодно использовать услуги ИТ аутсорсинга, а не брать на работу администраторов и IT инженеров. Узнать больше можно по ссылке на профильном сайте https://vip.ekb-support.ru

Для чего нужен ИТ аутсорсинг?

Для использования профессиональных преимуществ сторонних поставщиков высокотехнологичных услуг. Они достигают целей быстрее и с меньшими расходами. Бизнес тем самым не берёт на себя ответственность за риски — теперь за это отвечают профессионалы. Притом по бумаге.

Вы действительно документально заверены, что ИТ-аутсорсинговый исполнитель способен справиться с трудными задачами, и он умеет фокусироваться на конкретных целях. По результатам этапов работы вы увидите, способен ли он выполнять рутину лучше, быстрее и дешевле, чем это было с внутренним ИТ-отделом.

Типичный набор услуг абонентского обслуживания компьютерного парка включает следующее:

• настройка и обновление аппаратной части (hardware);

• настройка и обновление программной части (software);

• создание и поддержка системы безопасности и сохранности данных;

• периодическое проведение профилактических и диагностических мероприятий в аппаратной и программной части компьютерного парка с целью предотвращения внештатных ситуаций и выявления «слабых звеньев»

• ремонт или замена вышедшего из строя оборудования или его модулей;

• неограниченный объем телефонных консультаций.

Практика показывает, что передача обслуживания компьютерного парка на аутсорсинг дает не только существенную экономию средств, но и приводит к повышению производительности за счет более квалифицированных, качественных и оперативных действий подрядчика, чем штатного персонала.