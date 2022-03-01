Под Орлом глава семьи решился на преступление из-за голода

Мужчина украл лом черных металлов, чтобы накормить родных.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который ранее судимостей не имел. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище). По версии следствия, подсудимый около 8 часов утра незаконно проник на территорию домовладения своей односельчанки. Там он столь же незаконно вломился сначала в сарай, откуда похитил трубу с металлическим швеллером длиной 2,5 метра.

Затем он проник в сам дом, откуда похитил различный лом черного метла общей массой 125 кг. Стоимость украденного имущества рассчитывалась следствием и судом исходя из рыночной цены черного лома, она составила 2500 рублей. С похищенным ломом черного металла с места совершения преступления подсудимый скрылся, после чего лом сдал в пункт приема и получил за него деньги. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и пояснил, что возместил потерпевшей ущерб. В суде он от дачи показаний отказался, но попросил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия. Согласно им, на преступление решился из-за голода.

Мужчина рассказал, что денег у него не было, кормить семью было нечем. Поэтому он решил забраться к соседке. Мужчина изначально планировал красть только металлические предметы. Похищенное, а это были две газовые плиты, холодильник, кастрюли, сковородки и прочая утварь, он погрузил в свою машину и отвез в пункт приема металлолома. На вырученные 2500 рублей купил продукты для своей семьи. Суд признал его виновным в краже и наказал уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей. Учитывая материальное положение осужденного, платить ему разрешили в рассрочку, ежемесячно по 2500 рублей. Таким образом, расплачиваться за содеянное воришка буквально будет почти три с половиной года.

ИА «Орелград»