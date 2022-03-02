Орловская полиция задержала группу «автоподставщиков»

2.3.2022 | 15:28 Закон и порядок, Новости, Происшествия

На счету преступников как минимум семь инсценированных ДТП.

Сотрудники орловского уголовного розыска задержали участников организованной преступной группы, которая занималась «автоподставами».

Шесть фигурантов в возрасте от 26 до 49 лет обвиняются в организации как минимум семи дорожно-транспортных происшествий.

«Для участия в спланированных ДТП использовались преимущественно импортные автомобили среднего ценового диапазона, на которые предварительно, на подконтрольных автосервисах, устанавливали деформированные детали кузова, повреждённые элементы салона, подвески и рулевого управления.

В целях конспирации, подготовленные транспортные средства доставлялись в заранее оговоренные места на территории города Орла и области. После организованных умышленных столкновений фигуранты оформляли пакет документов и передавали его в страховые компании, на основании которых получали денежные выплаты на общую сумму более 1 млн 55 тысяч рублей.

В результате проведении обысков сотрудники полиции изъяли восемь транспортных средств, которые участвовали в постановочных авариях, запасные части, государственные регистрационные знаки, а также денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщила пресс-служба УМВД.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статье «мошенничество», и все они находятся под стражей. В настоящее время полиция устанавливает соучастников преступлений и ищет дополнительные эпизоды деятельности злоумышленников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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