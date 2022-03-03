В Орловской области ликвидировано 10 групп наркодельцов

Пресечена деятельность семи преступных групп и трех преступных сообществ.

В 2021 году в Орловской области в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД была пресечена деятельность семи организованных преступных групп и трех преступных сообществ (всего — 19 участников). Об этом говорится в отчетном докладе управления МВД России по региону. Так, весной прошлого года была пресечена преступная деятельность организованной группы, состоявшей из трех участников. Они бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин, названный ими «Хомяк›. Было возбуждено восемь уголовных дел по ч.4 ст.228.1 УК РФ и четыре уголовных дела по ч.3 ст.228.1 УК РФ. Из незаконного оборота орловская полиция тогда изъяла 282 грамма наркотиков.

В апреле 2021 года была пресечена преступная деятельность организованной группы, в состав которой входили пять человек. Они также пытались наладить бесперебойный и бесконтактный сбыт синтетических наркотиков в Орле и Ливнах, используя для этого «интернет-магазин». В данном случае из незаконного оборота было изъято 2,85 кг наркотических средств, возбуждено 26 уголовных дел. Также в апреле были задержаны два участника этнической преступной группы — граждане Узбекистана и Таджикистана. В ходе досмотра у них было изъято 200 свертков, приготовленных к сбыту, в которых находилось 375,12 грамма героина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, которое уже в июне ушло в суд.

Самое крупное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ было возбуждено в мае 2021 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УKOH была пресечена преступная деятельность группы из двух человек, которые торговали наркотиками на территории Орловской, Белгородской и Курской областей. Из незаконного оборота у них было изъято 19,78 кг наркотиков. Также в мае была обезврежена наркогруппировка, в состав которой входили три человека. Двое из них были задержаны, третьего ищут. Дельцы планировали сбывать наркотики на территории Орловской, Белгородской, Курской и Московской областей. При задержании у них изъяли 3,95 кг «синтетика».

Еще одно крупное дело датируется июлем 2021 года, когда сотрудники УKOH задержали двоих граждан республики Узбекистан, временно зарегистрированных по месту проживания в Москве. Как говорят в полиции, они заложили героин в тайники, которые сами же оборудовали на территории города Орла. В ходе осмотра у указанных граждан было изъято 464,71 грамма героина. По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч.4 ст.228.1 УК РФ.

ИА «Орелград»