В Орловской области ликвидировано 10 групп наркодельцов

3.3.2022 | 15:38 Закон и порядок, Новости

Пресечена деятельность семи преступных групп и трех преступных сообществ.

В 2021 году в Орловской области в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД была пресечена деятельность семи  организованных преступных групп и трех преступных сообществ (всего — 19 участников). Об этом говорится в отчетном докладе управления МВД России по региону. Так, весной прошлого года была пресечена преступная деятельность организованной группы, состоявшей из трех участников. Они   бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин, названный ими «Хомяк›. Было возбуждено восемь уголовных дел по ч.4 ст.228.1 УК РФ и четыре уголовных дела по ч.3 ст.228.1 УК РФ. Из незаконного оборота орловская полиция тогда изъяла 282 грамма наркотиков.

В апреле 2021 года была пресечена преступная деятельность организованной группы, в состав которой входили пять человек. Они также пытались наладить бесперебойный и бесконтактный сбыт синтетических наркотиков в Орле и Ливнах, используя для этого «интернет-магазин».  В данном случае из незаконного оборота было изъято 2,85 кг наркотических  средств, возбуждено 26 уголовных дел. Также в апреле были задержаны два участника этнической преступной группы — граждане Узбекистана и Таджикистана. В ходе досмотра у них было изъято 200 свертков, приготовленных к сбыту, в которых находилось 375,12 грамма героина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, которое уже в июне ушло в суд.

Самое крупное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ было возбуждено в мае 2021 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УKOH была пресечена преступная деятельность группы из двух человек, которые торговали наркотиками на территории Орловской, Белгородской и Курской областей. Из незаконного оборота у них было изъято 19,78 кг наркотиков. Также в мае была обезврежена наркогруппировка, в состав которой входили три человека. Двое из них были задержаны, третьего ищут. Дельцы планировали сбывать наркотики на территории Орловской, Белгородской, Курской и Московской областей. При задержании у них изъяли 3,95 кг «синтетика».

Еще одно крупное дело датируется июлем 2021 года, когда  сотрудники УKOH задержали двоих граждан республики Узбекистан, временно зарегистрированных по месту проживания в Москве. Как говорят в полиции, они заложили героин в тайники, которые сами же оборудовали на  территории города Орла. В ходе осмотра у указанных граждан было изъято 464,71 грамма героина. По данному факту возбуждено два уголовных дела  по ч.4 ст.228.1 УК РФ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования