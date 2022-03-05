Чиновники рассказали о проверках орловских музеев

Отчет о проверках подготовило областное управление культуры.

Управление культуры и архивного дела Орловской области подготовило проект приказа «Об утверждении Доклада о региональном государственном контроле за состоянием Музейного фонда Российской Федерации за 2021 год». Сам доклад уже составлен и даже обнародован на официальном портале регионального правительства. В настоящий момент он проходит процедуру общественного обсуждения. Доклад содержит информацию об осуществлении регионального надзора за условиями хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Как следует из документа, проведение контрольно-надзорных мероприятий осуществлялось на основании заранее утвержденного плана-графика, согласованного с прокуратурой Орловской области. Так, в прошлом году была проведена одна выездная плановая проверка музея в Ливенском краеведческом музее. В результате ряд недостатков был выявлен в оформлении документации. Например, должностные инструкции заведующего фондами и хранителя музейных ценностей из драгоценных металлов, положение о фондово-закупочной комиссии и внутримузейная инструкция по учету и хранению музейных ценностей были составлены в соответствии с недействующей уже «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях». Последняя была утверждена приказом Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 года.

Также было установлено, что в музее отсутствуют или не ведутся такие документы, как книга специального учета оружия и страховые копии учетной документации: договоры на прием предметов в музей и приказы руководителя музея о первичной регистрации музейных предметов и музейных коллекций. Были выявлены нарушения и в хранении предметов коллекции «Оружие». В докладе, впрочем, отмечено, что выданное предписание об устранении выявленных нарушений по результатам проверки уже исполнено.

Также в 2021 году были проведены внеплановые выездные проверки в МБУ «Мценский городской краеведческий музей им. Г. Ф. Соловьева» и ММБУК «Новосильский районный краеведческий музей». Во время проведения проверок выявлен факт неисполнения части ранее выданных предписаний. По итогам проверок были составлены акты. В отношении директоров музеев составлены протоколы об административном правонарушении, направленные на рассмотрение в мировые суды. Выданные предписания об устранении нарушений на данный момент также исполнены.

ИА «Орелград»