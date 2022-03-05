В Орле скорректировали планы по расселению граждан

Паспорт областной адресной программы актуализирован с учетом новых веяний.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Напомним, ее действие рассчитано на 2019-2025 годы, ответственным исполнителем является департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Финансовое и организационное обеспечение берет на себя в основном федеральный Фонд ЖКХ. Программа касается аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Участниками являются города Орел, Ливны и Мценск, а также Малоархангельский и Новосильский районы. Общий объем финансирования, согласно новому паспорту, составит 2,025 миллиарда рублей. Так, на этап 2021-2022 годов запланировано 548,666 миллиона рублей, на этап 2022-2023 годов – 706,732 миллиона. За счет средств Фонда ЖКХ на программу поступит 1,507 миллиарда рублей, субсидии за счет средств областного бюджета оцениваются в 458,747 миллиона, за счет бюджетов муниципальных образований – в 58,9 миллиона рублей.

Всего за период 2019-2025 годов предусмотрено переселение 3226 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 46 049,36 квадратных метра. Этап 2021-2022 годов предполагает переселение 735 человек, проживающих на аварийных 10 822,6 «квадратах», этап 2022-2023 годов — переселение 729 человек, проживающих на аварийных 11 724,32 «квадратах». Сама программа ставит своей целью создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения.

Ранее Фонд ЖКХ сообщил, что в Орловской области с 2019 года расселено 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 1070 человек. На выполнение программных мероприятий из всех источников финансирования за прошедшее время было направлено 567 миллиона рублей. В настоящее время на территории области аварийными признаны 225 многоквартирных домов площадью 78,2 тысячи квадратных метров, из которых 137 зданий площадью 46,05 тысячи квадратных метров подлежат расселению в рамках федерального проекта.

ИА «Орелград»