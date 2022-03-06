Тяжелой технике запретят ездить по орловским дорогам

Ограничения будут введены на период весенней распутицы.

Губернатор Андрей Клычков распорядился ввести традиционные ежегодные ограничения на проезд тяжелого транспорта по дорогам Орловской области. Распоряжение принято в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности.

Дело в том, что в период распутицы традиционно снижается несущая способность конструктивных элементов ввиду «возникновения неблагоприятных природно-климатических условий». Ограничения будут введены на период весенней распутицы с 30 марта по 28 апреля 2022 года. Они коснутся движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка.

Как обычно, исключение будет сделано для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, в том числе международных, грузовиков для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Запрет не распространяется на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, что в нынешних условиях обрело особую актуальность.

Также исключение сделано для перевозки грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ. Перечень дорог, в отношении которых вводится запрет, можно найти на официальном портале Орловской области. В него включены такие дороги, как «Орел – Ефремов», «Нарышкино – Сосково», «Орел – Знаменское», «Глазуновка — Малоархангельск – Колпна – Долгое», «Болхов – Мценск – Новосиль», «Северный подъезд к г. Орел» – Лунево – Моховое», «Ливны – Навесное», «Орел – Брянск» – Муравлево» и другие.

Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» на период временного ограничения движения транспортных средств поручено обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящуюся на ось транспортного средства. Также будут установлены таблички, указывающие число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой.

ИА «Орелград»