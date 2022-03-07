Сотни орловских организаций заявили о праве на льготы

7.3.2022 | 9:04 Новости, Экономика

В Орле наблюдается ажиотажный спрос на налоговые льготы.

В Орле в феврале 2022 года значительно возрос поток заявлений, в которых местные организации заявляют о своем праве на льготы. Как уточнили в инспекции ФНС России по городу Орлу, речь идет о  налогообложении земельных участков и транспортных средств за 2021 год. Кстати, налоговые органы активно проводят информационную кампанию о порядке предоставления таких преференций. Что касается текущих данных, то они говорят сами за себя.

«В феврале 2022 года от организаций поступило 221 заявление о представлении налоговых льгот по земельному и транспортному налогам за налоговый период 2021 года, — сообщает ИФНС России по городу Орлу. В январе 2022 года от организаций поступило всего 22 аналогичных заявления».

Таким образом, количество поступивших от юридических лиц заявлений всего за один месяц возросло многократно. В связи с этим налоговики напоминают, что подобное заявление организации могут направить в налоговый орган по своему выбору. О праве на льготу можно узнать заранее. Для этого нужно воспользоваться возможностями ведомственного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Он работает на официальном сайте ФНС России. Там же можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям льгот по транспортному и земельному налогам.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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