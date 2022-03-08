Дефицит бюджета Орла приравняли к стоимости «Орел-Отеля»

Власти города обновили основные параметры бюджета на 2022 год.

В Орле начало действовать решение городского Совета народных депутатов, в соответствии с которым были внесены поправки в бюджет областной столицы на 2022 год. Они были инициированы администрацией города Орла. Парламентарии в новой редакции утвердили основные характеристики главного финансового документа города. Так, общий объем доходов бюджета Орла теперь запланирован в размере 9,887 миллиарда рублей, а общий объем расходов — в сумме 10,876 миллиарда рублей.

Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета города в настоящий момент составляет 989,288 миллиона рублей, или 33,9 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Источники финансирования дефицита закреплены в одном из приложений к этому документу. Как правило, таковыми оказываются коммерческие кредиты, которые областная столица ежегодно берет у банков.

Однако в этом году источником покрытия дефицита, по крайней мере, на данный момент, указаны «акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности». Поясним, что часть собственных доходов город в этом году надеется получить от приватизации муниципального имущества. А в план приватизации включена продажа 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

Всего на торгах власти хотят продать 10 823 акций этого общества, которые принадлежат муниципальному образованию. Ожидаемая сумма выручки составляет 989,288 миллиона рублей, то есть ровно столько же, сколько сейчас составляет дефицит бюджета. По сути, дефицит сформирован с учетом денег, которые в реальности в казну могут и не поступить. Ведь власти ранее уже выставляли на торги указанный пакет акций, и желающих приобрести его за назначенную цену не нашлось. Поэтому можно предположить, что если торги не состоятся и не позволят реализовать акции, дефицит бюджета придется покрывать за счет других источников, а самыми вероятными из них являются все те же банковские кредиты. Кстати, в обновленной версии бюджета верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года установлен в сумме 2,57 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»