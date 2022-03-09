«Юбилейный», расположенный в Городском парке Орла, будет сдан в концессию

Долгое время объект был законсервирован.

Киноконцертный зал «Юбилейный», расположенный в Городском парке культуры и отдыха, попал в список объектов, которые могут быть отданы в концессию.

Трехэтажное здание, ранее признанное опасным для посетителей, может применяться для мероприятий в сфере образования, культуры, и спорта. Правда, на концессионера будут возложены обязательства по реконструкции.

Перечень объектов был утвержден депутатами горсовета 25 февраля. Само здание было открыто 2 августа 1973 года и рассчитано более чем на тысячу мест.

ИА «Орелград»