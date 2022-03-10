Бывший гендиректор «Орелоблэнерго» получил условный срок за мошенничество

А также — возмещение ущерба, небольшой штраф и запрет занимать руководящие должности в компаниях с участием государства.

Бывший генеральный директор «Орелоблэнерго» и его подельник получили условные сроки по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Такое решение вынес Заводской районный суд.

«Установлено, в июне 2015 года между АО «Орелоблэнерго», акции которого находятся в собственности Орловской области, и ООО «Промэнергострой» было заключено 7 договоров подряда по строительству объектов электросетевого хозяйства и замене светильников наружного освещения на ряде улиц г. Орла. При этом организатором непосредственного выполнения работ по указанным договорам выступал второй соучастник преступления и созданное им юридическое лицо.

Фактически часть работ по заключенным договорам были выполнены за счет средств и сил самого заказчика АО «Орелоблэнерго», а злоумышленниками в акты о приемке выполненных работ были внесены ложные сведения об их исполнении подрядными организациями.

В результате указанных действий осужденным удалось похитить более 6 млн рублей средств акционерного общества», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд приговорил фигурантов к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года. Им предстоит возместить причиненный ущерб и заплатить штрафы в размере 70 и 50 тысяч рублей.

Кроме того, бывший гендиректор «Орелоблэнерго» не сможет в ближайшие четыре года занимать руководящие должности в компаниях с участием государства.

ИА «Орелград»