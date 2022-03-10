Житель Орла потерял более 100 тысяч рублей, пытаясь купить трактор в интернете

Предоплата была внесена создателям фейкового сайта.

56-летний мужчина перевел мошенникам 108 тысяч рублей, пытаясь приобрести в интернете мини-трактор. Найдя заманчивое предложение, он внес задаток, но обещанную технику так и не получил.

Как оказалось, жертва аферистов перепутал сайт реально существующей компании с фейковым сайтом, по стилю и доменному имени похожему на оригинал.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», а полиция пытается найти преступников.

Пресс-служба УМВД призывает жителей быть бдительными при совершении интернет-покупок: