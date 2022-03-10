Житель Орла потерял более 100 тысяч рублей, пытаясь купить трактор в интернете

Предоплата была внесена создателям фейкового сайта.
56-летний мужчина перевел мошенникам 108 тысяч рублей, пытаясь приобрести в интернете мини-трактор. Найдя заманчивое предложение, он внес задаток, но обещанную технику так и не получил.
Как оказалось, жертва аферистов перепутал сайт реально существующей компании с фейковым сайтом, по стилю и доменному имени похожему на оригинал.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», а полиция пытается найти преступников.
Пресс-служба УМВД призывает жителей быть бдительными при совершении интернет-покупок:
«Полиция предупреждает: Интернет-мошенники для обогащения используют самые разные схемы. Например, выставляют объявления о продаже автомобилей (или других товаров) по выгодной цене. Покупатели, желающие приобрести машину, соглашаются внести задаток, либо оплачивают товар полностью. После того, как человек переводит деньги — продавцы перестают выходить на связь.
Бывает и наоборот, когда злоумышленники сами выступают в роли покупателей. Они звонят по объявлению и предлагают внести часть суммы за товар, на что в ответ получают расчетный счет продавца. По этим данным мошенники пытаются совершить покупку через Интернет и просят смс-код с телефона, якобы для подтверждения перевода. В итоге денежные средства исчезают с карты доверчивых граждан.
Также можно лишиться сбережений и в случае, если не соблюдать элементарные правила осторожности при использовании услуг «Мобильный банк» и «Личный кабинет». Злоумышленники, которым в силу невнимательности или беспечности владельцев становятся известны их личные данные и пароли, без труда смогут совершить операции по переводу денег со счетов последних.
Сотрудники полиции дают гражданам несколько рекомендаций, следование которым поможет обезопасить себя от кибер-мошенников:
— Будьте осторожнее при виде объявлений о продаже товаров по очень низкой цене. Ценные вещи никогда не будут продавать в 2-3 раза ниже рыночной цены. Это должно вызвать у вас подозрение.
— Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы ему доверяете. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.
— При входе на сайты банков, организаций, торговых площадок внимательно изучите открывшуюся страницу на экране. Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера: на сайте-двойнике в доменном имени будет допущена ошибка.
— Ни при каких обстоятельствах не давайте неизвестным лицам пароли и данные для входа в онлайн-банк. Не подтверждайте пароли на те операции, которые не совершали, в том числе для их отмены. Это мошенники!
Не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56».
ИА «Орелград»