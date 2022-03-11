Орловским призывникам предложили послужить медсестрами

Минтруд определил список профессий для альтернативной службы на 2022 год.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, Минтруд России обновил список профессий для альтернативной службы, а также перечень организаций, где такие граждане смогут служить и работать одновременно. В настоящий момент документ проходит процедуру общественного обсуждения, найти его можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он был разработан на основании предложений, поступивших из регионов. На данный момент список включает в себя 127 профессий и 1034 предприятия, на которые молодые орловцы могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы.

«По сравнению с прошлогодним списком перечень 2022 года пополнился 30 должностями: агрохимик, администратор вычислительной сети, артист-солист-инструменталист, артист оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического, ассистент, воспитатель общежития, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-педиатр городской (районный), гидротехник, звукорежиссер, зубной врач, инженер, инструктор по труду, концертмейстер, мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса), мастер по ремонту гидросооружений, медицинская сестра кабинета, медицинская сестра процедурной, медицинский лабораторный техник, медицинский регистратор, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор в колледжах, университетах и других вузах, специалист, техник-программист, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов, эпидемиолог», — перечислили в Государственной инспекции труда в Орловской области.

Также в список добавили 11 рабочих профессий: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр. Впрочем, пока в Орловской области альтернативная служба не пользуется большой популярностью. Например, в ходе весеннего призыва 2020 года для прохождения альтернативной гражданской службы направлен один призывник. А на осенний призыв того же года было подано три заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Орловские призывники предпочитают проходить службу в Вооруженных силах РФ. Об этом свидетельствуют, например, результаты осеннего призыва 2021 года, которые на совещании в обладминистрации ранее озвучил военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак. Он доложил, что норма призыва, установленная для региона, была выполнена на 100 процентов. Из 511 человек отправлено в части Министерства обороны РФ 478 человек, в другие виды, рода войск и воинские формирования – 33 человека.

«При этом Дмитрий Примак отметил два наиболее отличившихся военных комиссариата: города Мценска и Мценского района и города Ливны и Ливенского района, — сообщала ранее пресс-служба губернатора. — Норма призыва граждан на военную службу на весенний призыв 2022 года предположительно останется на уровне весны 2021 года. Напомним, что она составляла более 1000 человек и была выполнена на 100 процентов».

ИА «Орелград»