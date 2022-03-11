В Орле два человека пострадали в столкновении иномарок на выезде из «Линии»

«Мерседес» и «Хендэ» столкнулись на Васильевской.

Водитель и его пассажир получили травмы в результате ДТП, которое произошло на выезде из гипермаркета «Линия». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 13.10 водитель автомобиля «Мерседес ML 320», выезжая с парковки торгового центра, столкнулся с «Хендэ Матрикс», который ехал по Васильевской со стороны улицы Калинина в направлении Карачевского шоссе.

В салоне «Хендэ» находились двое мужчин, 33 и 42 лет. Оба получили телесные повреждения, но после медицинского осмотра были отпущены.

ИА «Орелград»