В Орле два человека пострадали в столкновении иномарок на выезде из «Линии»

11.3.2022 | 15:19 Новости, Происшествия

«Мерседес» и «Хендэ» столкнулись на Васильевской.

Водитель и его пассажир получили травмы в результате ДТП, которое произошло на выезде из гипермаркета «Линия». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 13.10 водитель автомобиля «Мерседес ML 320», выезжая с парковки торгового центра, столкнулся с «Хендэ Матрикс», который ехал по Васильевской со стороны улицы Калинина в направлении Карачевского шоссе.

В салоне «Хендэ» находились двое мужчин, 33 и 42 лет. Оба получили телесные повреждения, но после медицинского осмотра были отпущены.

ИА «Орелград»

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