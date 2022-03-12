Евросоюз приобрел в Орловской области жом и шрот

12.3.2022 | 18:00 Новости, Экономика

В текущем году объем экспорта «животной» продукции увеличился вдвое.

Территориальное управление Россельхознадзора обнародовало любопытные данные: в текущем году Орловская и Курская области отправили на экспорт 550 партий подконтрольных госветнадзору грузов. Причем значительная часть товаров была отправлена в страны Евросоюза. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество экспортных партий увеличилось более чем в 2 раза. Происходит это на фоне заметно обострившейся международной обстановки.  Всего в  2022 года под контролем Россельхознадзора с территории Орловской и Курской областей за рубеж было отправлено более 550 грузов общим весом более 19 тысячи тонн.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, а также мясо и мясные продукты», — рассказали в ведомстве. – Основными покупателями мясных продуктов стали  Гонконг, Вьетнам, Украина, Азербайджан, Сербия и Монголия. В страны Европейского союза, а именно в Литву и Латвию, было отгружено 7734 тонны гранулированного жома и более 4 тысяч тонн подсолнечного шрота.

Кроме того, страны Евросоюза наряду с Гонконгом, Вьетнамом, Китаем, Азербайджаном, Украиной, Великобританией и странами ЕАЭС купили у курских и орловских производителей 300 тонн молочной продукции и 4946 тонн сырья животного происхождения. «Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, ее качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — заверили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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