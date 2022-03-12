В Мценске представительские расходы ушли в похоронные конторы

Деньги тратились, в основном, на похороны видных деятелей.

Контрольно-счетная палата Мценска обнародовала результаты проверки использования средств бюджета города на представительские расходы за 2020-2021 годы. Объектом контрольного мероприятия стала администрация этого райцентра. Отметим, что отчет уже доведен до депутатов горсовета. Основной целью проверки был анализ законности, эффективности, результативности и целевого использования средств бюджета на представительские расходы. Аудиторы отмечают, в указанные годы предельный размер представительских расходов в бюджете города был установлен в размере 0,5 процента от общих расходов на функционирование Мценского горсовета народных депутатов и администрации города.

Интересно то, что правовой акт о представительских расходах органов местного самоуправления в городе не принимался. Предельные нормативы расходов, связанных с представительской деятельностью, в Мценске не утверждались. Словом, четкого регламента таких трат в райцентре, по сути, нет. Покопавшись в документах, аудиторы пришли к выводу, что «казенное учреждение вправе производить представительские расходы за счет средств бюджета в случае, если данные расходы предусмотрены бюджетной сметой». Впрочем, проверка показала, что деньги перечислялись не казенным учреждениям, а частным похоронным конторам.

Дело в том, что представительские расходы в Мценске в проверенные годы были связаны с печальными событиями. Так, в 2020 году мэрия на 5100 рублей закупила венки и ленты для похорон депутата Мценского городского Совета и почетного гражданина города Мценска. В 2021 году 5990 рублей было потрачено на похороны бывшего главы администрации города Мценска (приобретены венок, лента и цветы) и 2800 рублей – на похороны заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры, мастера спорта по тяжелой атлетике (приобретены цветы).

В целом на представительские расходы выделялось по 40 тысяч рублей в год, а указанные расходы, как видно из отчета, не превысили предельный размер представительских расходов администрации города Мценска, установленный решениями о бюджете на 2020 год и на 2021 год. КСП также отметила, что возражений и замечаний главы администрации города по результатам проверки не имелось, нецелевого использования бюджетных средств не установлено. В то же время аудиторы предложили чиновникам и депутатам все-таки разработать и утвердить «Положение о представительских расходах органов местного самоуправления».

ИА «Орелград»