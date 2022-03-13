«Дорожная служба» и «Орелгосзаказчик» сошлись в суде из-за дороги

Одно госпредприятие потребовало от другого выплаты неустойки.

Спор двух государственных предприятий рассмотрел региональный арбитражный суд. Иск подало казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик», ответчиком выступило государственное унитарное предприятие «Дорожная служба». Истец просил взыскать с оппонента неустойку в размере 232 тысячи рублей за просрочку исполнения обязательств. Ответчик иск не признал, объяснив упомянутую просрочку неблагоприятными погодными условиями.

Обстоятельства дела таковы. В декабре 2020 года стороны заключили государственный контракт. Подрядчик, в роли которого выступила «Дорожная служба», принял на себя обязательства выполнить работы по обустройству автомобильных дорог в Орловской области в рамках программы капитального ремонта. Контракт, в частности, предусматривал ремонт автодороги регионального значения «Южный подъезд к городу Мценску» в Мценском районе в районе индустриального парка «Зеленая роща».

Содержание работ также было заранее оговорено, в их число вошло нанесение дорожной разметки и окраска стоек дорожных знаков. Сроки были предусмотрены контрактом, цена которого, кстати, составляла 5,449 миллиона рублей. Окончание работ было запланировано на 18 декабря 2020 года. Однако представленными в суде справками по состоянию на 21 декабря 2020 года было подтверждено выполнение работ на сумму… 1045,45 рубля. Полностью деньги контракта были освоены только к 20 августа 2021 года. Иными словами, просрочка составила восемь месяцев.

То есть ответчик выполнил свои обязательства по контракту с опозданием, что не было опровергнуто им в суде. Однако, повторим, в свое оправдание он сослался на вынужденное приостановление работ в связи с неблагоприятными погодными условиями. В связи с этим возникает сразу несколько вопросов. Например, нежели при заключении договора стороны не знали, что на улице – декабрь? И какие именно неблагоприятные климатические условия умудрились растянуть работы, на которые изначально отводилось 11 дней, на целых восемь месяцев? Ответов на эти вопросы в судебном решении нет. Однако арбитраж установил, что о приостановлении работ стороны знали, поэтому расчет неустойки не должен производиться за период «вынужденного простоя». В результате исковые требования были удовлетворены частично: «Дорожную службу» обязали выплатить неустойку в размере 19 172 рубля, то есть заявленные истом финансовые требования были снижены более чем в 10 раз.

ИА «Орелград»