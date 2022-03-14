87 процентов контрактов в Орле достались единственным поставщикам

Контрольно-счетная палата Орла провела аудит муниципальных закупок.

В Орле Контрольно-счетная палата завершила плановое экспертно-аналитическое мероприятие. Это был аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципальными учреждениями, предприятиями и акционерными обществами. Проверяемый период охватил 2020 и 2021 годы. В ходе аудита были проверены на соответствие законодательства о контрактной системе 507 закупок на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Заказчиками по данным закупкам выступали МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» и учреждение дополнительного образования «Центральный дом творчества №2 города Орла».

В КСП напомнили, что Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе…» позволяет заказчикам использовать как конкурентные способы определения поставщиков, так и закупки у единственного поставщика. При этом приоритет должен отдаваться конкурентным процедурам, поскольку они позволяют экономить бюджетные средства. Однако, как следует из отчета КСП, в Орле в проверенный период времени основную долю в общем количестве закупочных процедур составили закупки именно у единственного поставщика – 76,3 процента. Правда, в абсолютном выражении показатель выглядит не столь внушительно: подсчитано, что с единственными поставщиками было заключено контрактов на общую сумму 52,671 миллиона рублей. Однако была выявлена и «темная» сторона закупок.

«Доля конкурентных способов составила 23,7 процента от общего количества закупок, однако в абсолютном выражении величина закупок, проведенных с помощью электронных аукционов и конкурсов, составила 1,77 миллиарда рублей, — говорится в информации КСП. — Общая экономия по результатам проведенных конкурентных процедур составила 59,873 миллиона рублей».

Статистика является лукавой, так как не все конкурентные процедуры привели к экономии средств. Как четко подметили аудиторы, ряд аукционов и конкурсов не состоялся из-за того, что была представлена одна заявка на участие или только одна заявка соответствовала условиям извещения или конкурсной документации. Поэтому из 120 проведенных конкурентных закупок 52 процедуры не состоялись. По их итогам заключены контракты с… единственными поставщиками на сумму 740,987 миллиона рублей. Таким образом, суммируя, на самом деле с единственными поставщиками было заключено 439 контрактов (86,8 процента) на сумму 793,658 миллиона рублей, в том числе 52 муниципальных контракта на упомянутые 740,987 миллиона были заключены по результатам несостоявшихся конкурентных процедур.

ИА «Орелград»