Советник Клычкова признался, что последние дни думает только о блокировке Инстаграма

Сергей Лежнев написал пост об утрате «профессионального инструмента» губернаторов.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, поделился своей тревогой по поводу блокировки социальной сети «Инстаграм». По его мнению, пострадавшими от такого решения будут простые жители Орловщины.

Напомним, ранее корпорация «Мета», которой принадлежат «Инстаграм» и «Фейсбук», временно сняла на своих платформах запрет на призывы к насилию отношении российских военных. В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «содействие террористической деятельности». Как следствие, на территории России были заблокированы соцсети, принадлежащие корпорации «Мета».

Сергей Лежнев в своем телеграмм-канале «Читай пока не запретили!» заявил, что нет смысла обсуждать сам факт блокировки, но выразил обеспокоенность о судьбах простого народа, которому теперь будет сложно достучаться до губернаторов, лишенных «профессионального инструмента»:

«Последние дни я думаю лишь об одном: а что будет дальше с ними? С кем с ними? С людьми, которые к тебе обращались за помощью, а ты оперативно старался им помощь. Ну ладно я, мелкий чиновник, через меня было минимальное количество обращений и жалоб. А вот что делать губернаторам? Самая популярная соцсеть у губернаторов — instagram: удобная платформа абсолютно во всём, начиная от возможности вещать в прямых эфирах на тысячИ жителей и заканчивая возможностью сохранять видео в личных сообщениях. Профессиональный инструмент. И как раз тут губернаторам сложней, а жителям ещё сложней. Сотни обращений в день, где 95% их оперативно решались. Вы понимаете о чем я. О людях! Только о людях!»

Также Лежнев выразил сомнение, что граждане РФ поддержат позицию федеральной власти и прекратят пользоваться соцсетью «Фейсбук»:

«Я тут вообще ничего не говорю за аудиторию Facebook. Они никуда не пойдут. Это я вам говорю как человек, который более 10 лет пользуется всеми социальными сетями. Они как там были так и останутся».

Отметим, что с начала событий на Украине, это уже не первый случай, когда публичный представитель орловских властей не разделял позицию федерального центра. Ранее Лежнев использовал запрещенное слово «война», называя так спецоперацию России на территории сопредельного государства.

ИА «Орелград»