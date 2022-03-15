Опубликовано видео с орловцами, маниакально сметающими сахар с прилавков магазина

Большинство комментаторов недоумевают над поведением земляков.

В социальных сетях появилось видео, предположительно сделанное камерой наблюдения в одном из орловских продуктовых супермаркетов. На съемке видно, как группа жителей набрасывается на прилавок с сахаром и забирает его в корзины.

Как ранее сообщал «Орелград», жители Орла стали активно скупать сахар, что привело к полному исчезновению продукта во многих магазинах. Речь идет не только о небольших розничных магазинах, но и о крупных торговых сетях.

В комментариях большинство орловцев шокированы увиденным:

«Одни пенсионеры… У большинства же диабет… Самоубийцы»,

«Поликлиники теперь пустуют, они фуры с сахаром выслеживают»,

«Почему именно сахар, я понять не могу? Крупа, мука, макароны, соль тоже всё долго лежит, они себе только сладкую жизнь хотят или что».

Некоторые рассказывают о своих попытках купить хоть немного сахара:

«Таких старушек уже надо гнать метлой из магазинов… невозможно даже 1 кг сахара купить чтоб просто чая попить.. кошмар»,

«Сегодня реально закончился сахар, отправила мужа в магазин за одним пакетиком, так у него из рук бабка выхватила последний, держа в руках ещё 3 пакета… Ну не драться же с ней, пришлось идти в другой магазин»,

«Блин ужас, у меня трое детей, я не могу найти сахар. У нас в магазине даже когда еду с работы нет нигде. Всегда покупаю 5 кг. И хватает нам. А сейчас даже 1 кг не могу купить».

И лишь единичные орловцы с пониманием относятся к массовому психозу:

«А никто не подумал, что эти бабушки- дети войны, родители — в перестройку, помнят голод и войну. Смотрят новости по 10 раз в день и просто боятся повтора».

ИА «Орелград» , видео «Город Орел. Орловчане ВКонтакте«.