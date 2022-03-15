Опубликовано видео с орловцами, маниакально сметающими сахар с прилавков магазина

15.3.2022 | 12:04 Видео, Новости, Общество

Большинство комментаторов недоумевают над поведением земляков.

В социальных сетях появилось видео, предположительно сделанное камерой наблюдения в одном из орловских продуктовых супермаркетов. На съемке видно, как группа жителей набрасывается на прилавок с сахаром и забирает его в корзины.

Как ранее сообщал «Орелград», жители Орла стали активно скупать сахар, что привело к полному исчезновению продукта во многих магазинах. Речь идет не только о небольших розничных магазинах, но и о крупных торговых сетях.

В комментариях большинство орловцев шокированы увиденным:

  • «Одни пенсионеры… У большинства же диабет… Самоубийцы»,
  • «Поликлиники теперь пустуют, они фуры с сахаром выслеживают»,
  • «Почему именно сахар, я понять не могу? Крупа, мука, макароны, соль тоже всё долго лежит, они себе только сладкую жизнь хотят или что».

Некоторые рассказывают о своих попытках купить хоть немного сахара:

  • «Таких старушек уже надо гнать метлой из магазинов… невозможно даже 1 кг сахара купить чтоб просто чая попить.. кошмар»,
  • «Сегодня реально закончился сахар, отправила мужа в магазин за одним пакетиком, так у него из рук бабка выхватила последний, держа в руках ещё 3 пакета… Ну не драться же с ней, пришлось идти в другой магазин»,
  • «Блин ужас, у меня трое детей, я не могу найти сахар. У нас в магазине даже когда еду с работы нет нигде. Всегда покупаю 5 кг. И хватает нам. А сейчас даже 1 кг не могу купить».

И лишь единичные орловцы с пониманием относятся к массовому психозу:

  • «А никто не подумал, что эти бабушки- дети войны, родители — в перестройку, помнят голод и войну. Смотрят новости по 10 раз в день и просто боятся повтора».

ИА «Орелград» , видео «Город Орел. Орловчане ВКонтакте«.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования